Güncel

Üsküdar'da ''Yarısı Bizden'' kampanyasının örnek projesi tamamlandı! ''TOKİ yaparsa böyle yapar''

Bakan Kurum, 'Üsküdar'da Özevim Sitesi, Yarısı Bizden ile yeniden doğdu. Alan bazlı dönüşümün en güzel örneklerinden biri olan sitemizde 250 hak sahibimiz yeni, güvenli, modern ve çevre dostu evlerine kavuştu.' ifadesini kullandı. Hak sahibi Özer, 'Yeni binalarımızdan çok mutluyuz. Komşularımıza, misafirlerimize evlerimizi göstererek, 'TOKİ yaparsa böyle yapar' diyeceğiz.' dedi.

12 Ekim 2025 Pazar 12:40
Üsküdar'da ''Yarısı Bizden'' kampanyasının örnek projesi tamamlandı! ''TOKİ yaparsa böyle yapar''
ABONE OL

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Yarısı Bizden Kampanyası kapsamında Üsküdar'daki Özevim Sitesi yeniden inşa edildi.

İnşaatını TOKİ'nin üstlendiği 1,58 hektarlık alanı kapsayan dönüşüm projesi çerçevesinde 293 konut üretildi. Anahtar teslimlerinin başladığı sitede hayat yeniden başladı.

Bakan Murat Kurum, NSosyal hesabından, yeni sitenin görüntülerini paylaştı.

Paylaşımında hak sahibi Yalçın Özer'in "TOKİ yaparsa, işte böyle yapar" sözlerini alıntılayan Kurum, şunları kaydetti:

"Üsküdar'da Özevim Sitesi, Yarısı Bizden ile yeniden doğdu. 'Alan bazlı dönüşümün' en güzel örneklerinden biri olan sitemizde 250 hak sahibimiz yeni, güvenli, modern ve çevre dostu evlerine kavuştu."

"'TOKİ YAPARSA BÖYLE YAPAR' DİYECEĞİZ"

Görüntülerde yer alan hak sahibi Yalçın Özer, eski evlerinin depreme dayanıksız olduğunu belirterek, duygularını, "Yeni binalarımızdan çok mutluyuz. Biz iyi bir örnek olduk. Komşularımıza, misafirlerimize evlerimizi göstererek, 'TOKİ yaparsa böyle yapar' diyeceğiz." sözleriyle dile getirdi.

Yeni sitelerinde hem konforlu yaşam alanına hem de çevre dostu yeşil binalara kavuştuklarını vurgulayan hak sahibi Ramazan Kartal da şöyle konuştu:

"Bedava yeşil enerjiyi kazandık. Güneş enerjisi panellerimiz var, şu anda güneşten elde ettiğimiz enerjiyle sıcak suyumuz var. Bunun yanında gri su sistemleri kurulu, yani musluktan akan su boşa gitmiyor."

