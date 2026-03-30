Güncel

Üsküdar'da yol çöktü: Otomobil çukura düştü

Üsküdar'da yoğun yağışların ardından yol çökmesi meydana geldi. Çökme esnasında yol üzerinde park halinde olan bir otomobil çukura düştü.

IHA30 Mart 2026 Pazartesi 16:17
Olay, saat 15.00 sıralarında Acıbadem Mahallesi Yaprak Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgilere göre, İstanbul'da yaklaşık 3 gündür aralıksız devam eden yağışların zemini zayıflatması sonucu yolun bir kısmında çökme meydana geldi.

Çökme esnasında sokak üzerinde park halinde bulunan 34 PEF 739 plakalı Fiat marka araç, yol kenarında bulunan çukura düşerek yan yattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Çöken yolda park halinde bulunan bir başka araç ise ekipler tarafından halat yardımıyla sabitlenerek muhtemel bir düşmenin önüne geçildi. Polis ekipleri ise sokağa giriş ve çıkışları kapatarak güvenlik önlemi aldı. Olayda şans eseri ölen yada yaralanan olmadı

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

  • çökme
  • yoğun yağış
  • yol hasarı

