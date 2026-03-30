Üsküdar'da yol çöktü: Otomobil çukura düştü

Çökme esnasında sokak üzerinde park halinde bulunan 34 PEF 739 plakalı Fiat marka araç, yol kenarında bulunan çukura düşerek yan yattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Çöken yolda park halinde bulunan bir başka araç ise ekipler tarafından halat yardımıyla sabitlenerek muhtemel bir düşmenin önüne geçildi. Polis ekipleri ise sokağa giriş ve çıkışları kapatarak güvenlik önlemi aldı. Olayda şans eseri ölen yada yaralanan olmadı
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.