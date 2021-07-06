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Üsküdar'da yola ağaç devrildi

Üsküdar'da 10 metre uzunluğundaki bir ağaç yola devrildi.

AA6 Temmuz 2021 Salı 06:54 - Güncelleme: 6 Temmuz 2021 Salı 06:54
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Alınan bilgiye göre, Kandilli Mahallesi Vaniköy Caddesi üzerinde bulunan Vaniköy Parkı'nda bir ağaç devrilerek yola düştü.

Ağacın devrilmesi esnasında, geç saat olması sebebiyle yoldan geçen araç ve yaya bulunmamasından dolayı kaza ve yaralanma yaşanmadı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri geldi.

Yola devrilen yaklaşık 10 metre uzunluğundaki ağacı, itfaiye ekipleri motorlu testere yardımı ile kesti.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de yolu temizleyerek ağacı kaldırdı.

Ağacın devrilmesi nedeniyle caddede trafik akışı bir süre durdu.

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