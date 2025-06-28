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Üsküdar'daki sosyal tesis yangını söndürüldü

İstanbul Üsküdar'da, bir sosyal tesiste çıkan ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

AA28 Haziran 2025 Cumartesi 13:21 - Güncelleme:
Üsküdar'daki sosyal tesis yangını söndürüldü
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Sahildeki Paşa Limanı Caddesi'nde bulunan sosyal tesis ve eğitim merkezinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yangının başladığı sırada tesiste bulunan vatandaşlar kendi imkanlarıyla binayı tahliye etti.

Yoğun dumanın çevreye yayıldığı yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Dumandan etkilenen ve sağlık ekiplerince tedbiren ambulansa alınan 2 kişiye müdahale edildi.

Ekiplerin tesisteki soğutma çalışmaları devam ediyor.

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