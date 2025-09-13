Üsküdar'dan Gazze'ye Gönül Köprüsü! Valide-i Cedid Camisi'nin avlusunda Hayır Çarşısı kuruldu

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Sadakataşı Derneği, Deniz Feneri Derneği, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı ve YediHilal Derneği ortaklığında yürütülen kampanya kapsamında kurulan çarşıya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Çok sayıda STK'nin stant açtığı etkinlikte giyimden yiyeceğe, oyuncaktan hediyelik eşya ve takıya kadar birçok ürün, geliri Gazze'ye bağışlanmak üzere satışa sunuldu.

Deniz Feneri Derneği Bağışçı İlişkiler Müdürü Hayrettin Akbaba, AA muhabirine, "Üsküdar'dan Gazze'ye Gönül Köprüsü" sloganıyla başlattıkları organizasyonun giderek büyüdüğünü söyledi.

Kermese yoğun ilgi olduğunu dile getiren Akbaba, "Esnafıyla STK'siyle herkes var ama baş aktör, bu kampanyaya ilgi, alaka gösteren kıymetli vatandaşlarımız. Dünkü yoğunluk bugün de devam ediyor. Hayır Çarşısı'nda sadece yiyecek değil, kıyafet ve hediyelik eşyaların da bulunduğu birçok ürün var. İnsanlar da buraya yine dün nasıl akın ettiyse bugün de akın etmeye başladılar." dedi.

Birçok farklı STK'nin Gazze için tek bir çatı altında bir araya geldiğini vurgulayan Akbaba, "Hepsinin tek gayesi, Gazze için neler yapabiliriz. Gönüllü kardeşlerimiz var. Eserler yaptılar, resim çizdiler, geldiler burada şarkı söylediler. 'Gazzeli kardeşlerimizin yanında olalım.' dediler. Bugün de Gazzeli kardeşlerimizin yanında olmak için ve onlara 'Kardeşleriniz sizler için bir şeyler yapıyor.' demek için buradayız. Bu kermeste elde edilen gelirlerin bir kısmı aşevinde, kimi hastanede kimisi su kuyusu kimisi çadır kimisi de okul olarak oradaki kardeşlerimize destek olacak inşallah." ifadelerini kullandı.

"ÜSKÜDAR HALKI ÇOK YOĞUN İLGİ GÖSTERİYOR"

İHH Üsküdar Temsilcisi Ömer Faruk Serdar da ilçede 27'nin üzerinde STK'nin katıldığı Hayır Çarşısı'nda satılacak ürünlerin gelirini Gazze'ye bağışlamak üzere çalışma yaptıklarını söyledi.

Sabah saatlerinden itibaren vatandaşların etkinlikte yoğunluk oluşturduğunu belirten Serdar, "Ev hanımlarımız kendi yaptıkları ürünleri buraya getirdiler. Programımızın hemen akabinde akşamında yine farkındalık çalışmasına katkı sağlayacağını düşündüğümüz 'Paralı Boykot' adı altında tiyatromuz olacak. Aziz Mahmut Hüdayi Külliyesi'nde 500 kişiyi ağırlayacağız." diye konuştu.

İslami motiflerin işlendiği ürünlerin satışını yapan "Kudüslü Dükkanı" isimli oluşumun kurucusu Muhammed Yusuf Karakaş, Gazze'ye destek olmak için kurduklarını firmanın bütün gelirlerini bölgedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını belirtti.

Karakaş, 20'ye yakın arkadaşıyla beraber, İslam coğrafyasını yansıtan çizimleri baskı yaptıkları tasarım ürünleri satışa sunduklarını anlatarak "Bu ürünlerin satışlarını hem online mecrada hem de mağazalarımızda gerçekleştirerek uluslararası çapta bir firma oluşturduk. Elhamdülillah bugüne kadar çok büyük projelere imza attık. Hem Gazze'de hem de İslam coğrafyalarının farklı ülkelerinde birçok organizasyon yaptık. Geçen haftalarda da Halep'te bir yetimhanemiz inşa edildi. Bunun gibi Gazze'deki birçok projeye destek oluyoruz." dedi.

Hayır Çarşısı yarın da gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak.