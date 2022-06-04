İSTANBUL 28°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Haziran 2022 Cumartesi / 5 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,4337
  • EURO
    17,6044
  • ALTIN
    977.201
  • BIST100
    2601.25
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Üsküdar'ın simge yapıları, NFT esere dönüştü... Sanatseverlerle buluştu
Güncel

Üsküdar'ın simge yapıları, NFT esere dönüştü... Sanatseverlerle buluştu

Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen NFT sergisi, Nevmekan Sahil'de sanatseverlerle buluştu. Sergi, 10 Haziran'a kadar görülebilecek.

AA4 Haziran 2022 Cumartesi 13:25 - Güncelleme:
ABONE OL

Sergi ile tarihi asırlar öncesine dayanan simge yapılar, 360 derece panoramik bir Üsküdar portresi ile izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Sergi açılışına katılan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, NFT çalışmalarını inceleyerek eserler hakkında bilgi aldı.

Açılışta konuşan Hilmi Türkmen, şunları kaydetti:

"İşin içerisine dijital gelişmeler girince bizler de bu konuya adapte olmaya çalışıyoruz. Bu NFT sergisinde dijital dünyada tarihi mekanların ne kadar güzel ve ilgi çekici bir hale geldiğini görüyoruz. Dünyadaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Hızla entegre oluyoruz. Bunun en güzel örneklerinden birisi de bugün açtığımız NFT sergisi. Bu tarz yeni gelişmeler hayatımızı öyle bir noktaya taşıdı ki tarihi güzellikleri bunlarla birleştirdiğimizde ayrı bir güzellik ortaya çıkıyor. Özellikle başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı bu sergiye davet ediyorum."

Sergi, 10 Haziran'a kadar görülebilecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.