Terör örgütü PKK/YPG'nin elebaşlarını tek tek imha eden Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın Süleymaniye kentinde yeni bir operasyona düzenledi. MİT, Süleymaniye'nin Şarbajer İlçesi'ne bağlı Gelale Köyü'nde SİHA'larla bir aracı hedef aldı. Türkiye'den yaklaşık 200 km uzaklıkta gerçekleştirilen operasyonda, araç içerisindeki 3 terörist nokta atışıyla etkisiz hale getirildi.

KIRMIZI LİSTEDE ARANIYORDU

Akşam Gazetesi'nde yer alan habere göre, Operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, terör örgütü MLKP'nin üst düzey yöneticisi İbrahim Çiçek olduğu belirtildi. Çiçek, kırmızı kategoride aranıyordu. Diğer iki teröristin de PKK'nın üst düzey isimleri olduğu iddia edildi.

MİT, 16 Nisan'da da Pencvin İlçesi'ne bağlı bir köyde SİHA'larla bir aracı hedef almıştı. Araçtaki 3 PKK'lı ölürken, 1 terörist de yaralanmıştı. MİT, 8 Nisan'da da Süleymaniye'de YPG'nin Suriye'deki sözde komutanı Mazlum Kobani kod adlı terörist Ferhat Abdi Şahin'i hedef almıştı. Şahin, SİHA saldırısından kurtulmuştu.