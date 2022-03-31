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Üst geçidin ayağına çarpan tırın şoförü hayatını kaybetti

Tekirdağ'da kontrolden çıkıp üst geçidin demir ayağına çarpan tırın şoförü Bekir Togaç (52), hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA31 Mart 2022 Perşembe 11:19 - Güncelleme: 31 Mart 2022 Perşembe 11:19
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Kaza, sabah saatlerinde Çorlu ilçesi Yenice Mahallesi Demirkaya mevkisinde meydana geldi. Tekirdağ'dan İstanbul yönüne giden Bekir Togaç'ın kullandığı 41 YK 968 plakalı TIR, sürücüsünün kontrolünü yitirmesiyle üst geçidin demir ayağına çarptı. Dorse yola devrilirken, Togaç ise araçta sıkıştı. Kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden çıkarılan Bekir Togaç'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Trafiğe kapanan yol, TIR'ın kaldırılmasının ardından yaklaşık 2 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.

Bu arada kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

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