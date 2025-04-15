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Güncel

Üst geçitte ölüme davetiye... CHP'li belediyeye tepki yağdı

İzmir'de, metro hattındaki üst geçitten dökülen beton parçaları tehlikeye davetiye çıkarıyor. Mahalle muhtarı, 'Okula giriş ve çıkış saatlerinde yaklaşık 1500 öğrenci bu güzergahı kullanıyor. Hasara yol açan kazaları yaşıyoruz ama çocukların can güvenliğinin sağlanmasını istiyoruz. İlla burada bir ölüm olması, canımızın yanması gerekmiyor. Belediyemizi göreve çağırıyoruz, gereğinin yapılmasını istiyoruz.' dedi.

AA15 Nisan 2025 Salı 14:01 - Güncelleme:
Üst geçitte ölüme davetiye... CHP'li belediyeye tepki yağdı
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İzmir'de Çınarlı Mahallesi İzmir Metro Stadyum İstasyonu mevkisindeki üst geçitten kopan beton parçaları, bölgeden geçen veya araçlarını park eden vatandaşları endişelendiriyor.

Dün, kopan beton parçalarının park halindeki otomobilin üzerine düşmesi sonucu araçta hasar oluştu. Bunun üzerine üst geçidin alt bölümüne güvenlik şeridi çekildi.

Çınarlı Mahallesi Muhtarı Elmas Türkmen, İzmir Büyükşehir Belediyesinden yaşadıkları soruna kalıcı çözüm bulunmasını istedi.

BELEDİYEYE İLETİLDİ FAKAT ÇÖZÜM YOK

Beton parçalarının metronun sarsıntısıyla düştüğünü anlatan Türkmen, şöyle konuştu:

"Tadilat işlemleri yapılıyor ama şimdiye kadar kalıcı bir çözüm olmadı. Hasar gören tüm araçların fotoğraf ve videolarını belediyemize ilettik ancak aynı şekilde problem devam ediyor. Okula giriş ve çıkış saatlerinde yaklaşık 1500 öğrenci bu güzergahı kullanıyor. Hasara yol açan kazaları yaşıyoruz ama çocukların can güvenliğinin sağlanmasını istiyoruz. İlla burada bir ölüm olması, canımızın yanması gerekmiyor. Belediyemizi göreve çağırıyoruz, gereğinin yapılmasını istiyoruz."

Mahalle sakini Fahrettin Aydın ise dökülen beton parçaları endişesi nedeniyle aracını park etmekten çekindiğini söyledi.

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