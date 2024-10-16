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Üst geçitte tehlikeli yürüyüş! Ankara Büyükşehir Belediyesi vatandaşların canını hiçe sayıyor

CHP yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 10 Ekim'de Kazım Karabekir Caddesi üzerinde bulunan ve yayaların yoğun olarak kullandığı üst geçitteki çalışması vatandaşı canından bezdirdi. Başkentte onarım çalışmaları nedeniyle bir haftadır kapalı olan üst geçidi öğrenciler tehlikeli şekilde kullanmaya devam etti. Vatandaşlar, 'Köprünün altını dolaşmamız lazım o da en azından 15 dakika yürümemizi gerektirir. Canımızı tehlikeye atıyoruz yapacak bir şey yok. Yorulmuşuz zaten.' dedi.

AA16 Ekim 2024 Çarşamba 16:38 - Güncelleme:
Üst geçitte tehlikeli yürüyüş! Ankara Büyükşehir Belediyesi vatandaşların canını hiçe sayıyor
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Başkentte onarım çalışmaları nedeniyle bir haftadır kapalı olan üst geçidi öğrenciler tehlikeli şekilde kullanmaya devam ediyor.

Kazım Karabekir Caddesi üzerinde bulunan ve yayaların yoğun olarak kullandığı üst geçit, Ankara Büyükşehir Belediyesince 10 Ekim'de bakım ve onarım çalışmaları için kapatıldı.

Geçidin her iki girişine de belediye ekipleri tarafından vatandaşların geçişini engellemek amacıyla ahşap plakalar yerleştirildi.

Özellikle üst geçide yakın bulunan İskitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, üst geçidi kullanmadıkları takdirde 15 dakika daha fazla yürümek zorunda kaldıklarını öne sürerek, her gün ahşap levhaların arasından geçerek üst geçidi kullanmaya devam ediyor.

- MOLOZ YIĞINLARI VE DEMİR ÇUBUKLARLA DOLU

Yayaların geçtiği, moloz yığınları ve demir çubuklarla dolu üst geçitteki büyük boşluklar ve düzensiz yapılar, yayalar için ciddi bir tehdit oluşturuyor.

Ahşap levhaların arasından geçerek ya da tırmanarak üst geçide ulaşanlar bu tehlikeli alanı kullanmaya devam ederek düşme ve yaralanma riskini göze alıyor.

- "CANIMIZI TEHLİKEYE ATIYORUZ"

Üst geçidi kullanan öğrencilerden 15 yaşındaki Alper Akbayır, "Burayı yıktılar, kapattılar biz karşıya geçemiyoruz. Yolun karşısına geçmek için ASKİ metroya kadar 15 dakika yürüyoruz. Alternatifler çok uzak." dedi.

Akbayır, üst geçidi kullanımının tehlikeli olduğunu ancak yorulmamak için burayı kullandıklarını söyledi.

Üst geçidi kullanan ve ismini paylaşmak istemeyen 16 yaşındaki bir diğer öğrenci de "Köprünün altını dolaşmamız lazım o da en azından 15 dakika yürümemizi gerektirir. Canımızı tehlikeye atıyoruz yapacak bir şey yok. Yorulmuşuz zaten." diye konuştu.

  • Ankara Büyükşehir
  • Üst Geçit Çalışması
  • Tehlikeli Kullanım

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