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Üst geçitte yeni doğmuş bebek cesedi bulundu: Anne gözaltında

Karabük'te üst geçidin yürüyen merdiveninin altında cesedi bulunan yeni doğmuş bebeğin annesi gözaltına alındı.

IHA14 Temmuz 2023 Cuma 12:29 - Güncelleme:
Üst geçitte yeni doğmuş bebek cesedi bulundu: Anne gözaltında
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Edinilen bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi mevkisinde güzergahı kullanan vatandaşların, yürüyen merdivenin altında poşette yeni doğmuş bebek cesedi olduğunu fark etmesi üzerine polisin başlattığı soruşturmada, bebeğin annesinin S.K. (28) olduğu tespit edildi.

Bölgedeki güvenlik kameralarını izleyen Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonrası gözaltına alınan S.K.'nin (28) ifadesinde, hamile olduğunun farkında olmadığını, karın ağrısı sonrası düşük yaptığını ve bu nedenle korkup kaçtığını söylediği öğrenildi.

Gözaltına alınan S.K.'nin akli dengesinin bozuk olduğu iddia edilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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