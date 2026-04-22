22 Nisan 2026 Çarşamba / 6 Zilkade 1447
Usta oyuncu Ferdi Atuner hayatını kaybetti

Usta oyuncu Ferdi Atuner, 82 yaşında İstanbul Bahçelievler'deki evinde hayatını kaybetti.

AA22 Nisan 2026 Çarşamba 14:09
Bir süredir sağlık sorunları sebebiyle tedavi gören sanatçı, İstanbul Bahçelievler'deki evinde vefat etti.

Ankara Devlet Konservatuvarının şan bölümünden mezun olan Atuner, İstanbul Devlet Opera ve Balesinde (İDOB) ve Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu'nda görev aldı.

Usta oyuncu, "Olacak O Kadar" skeçleriyle geniş kitleler tarafından tanındı, seslendirme sanatçısı olarak da birçok projede görev yaptı.

Ferdi Atuner'in rol aldığı diziler arasında "Çocuklar Duymasın", "Reyting Hamdi", "En Son Babalar Duyar", "Ayrılsak da Beraberiz", "Çılgın Bediş", "Küçük Ağa", "Patron Duymasın" ve "İki Arada Aşk" yer alıyor.

