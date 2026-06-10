Usta sanatçı Çiğdem Tunç: Oyuncular kendini geliştiremiyor

Sanat hayatındaki önemli anları paylaşırken sözü günümüz dizi dünyasına getiren Tunç, sektörün dar bir kadro içine sıkışmış olmasını sert bir dille eleştirdi.

"OYUNCULAR KENDİNİ GELİŞTİREMİYOR"

Sürekli aynı isimlerin farklı projelerde yer almasının sanatsal bir durağanlığa yol açtığını belirten Tunç, "Aynı isimlerin sürekli projelerde yer alması, oyuncuların kendilerini yenilemesini de engelliyor. Bir telefonun şarja takılması gibi, oyuncunun da nefes almaya ve şarj olmaya ihtiyacı vardır," dedi.

Bir menajerle çalışmadığını, cast direktörleriyle iletişim kurmadığını ve sektörün popüler mekânlarına gitmediğini belirten sanatçı, "Bu sistemi beceremem. Ben işimi yapıyorum, evde şarj oluyorum," dedi.

"Öykü Cengiz ile O An'ın Öykü'sü" 27 Ocak Salı gününden itibaren her Salı saat 23.00'de 360 ekranında.