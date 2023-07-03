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Usta sanatçıdan ders niteliğinde sözler: Devlete sahne üstünde hakaret edemezsiniz

24 TV'de yayınlanan Arafta Sorular programında Star Gazetesi Yazarı Esra Elönü'nün konuğu olan sanatçı Zihni Göktay, son dönemde ödül alıp sahneden kendi milletini ve devletini hedef alan açıklamalara imza atan sözde sanatçılara tepki gösterdi. Göktay, 'Devlete sahne üstünde hakaret edemezsin. Bu Fransız tiyatrosunda da, İtalyan tiyatrosunda da böyledir. Devlet parasını ödediği bir sanatçının sahne üzerinden kendisine küfür etmesine müsaade etmez.' ifadelerini kullandı.

3 Temmuz 2023 Pazartesi 00:36 - Güncelleme:
Usta sanatçıdan ders niteliğinde sözler: Devlete sahne üstünde hakaret edemezsiniz
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24 TV'de yayınlanan Arafta Sorular'ın bu haftaki konuğu, sanatçı Zihni Göktay oldu.

Zihni Göktay'ın açıklamalarından satır başları:

"DEVLETE SAHNE ÜSTÜNDE HAKARET EDEMEZSİN"

Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında ödül alan bazı sanatçıların kendi değerlerini, devletini ve milletini hedef alan açıklamalarına eleştirilerde bulunan Göktay, "Geçmişte münazara yapılır, bir fikir tartışılır fakat kimse kimseye hakaret etmezdi. Eleştiriye açık olursun ama hakarete değil, devlete de sahne üstünde hakaret edemezsin. Bu Fransız tiyatrosunda da, İtalyan tiyatrosunda da böyledir. Devlet parasını ödediği bir sanatçının sahne üzerinden kendisine küfür etmesine müsaade etmez. Özgürlüğün bir sınırı vardır. " dedi.

Yurt dışındaki ödül törenlerinde kendi ülkesini kötüleyen sanatçıların davranışlarını "densizlik" olarak niteleyen Göktay şu ifadeleri kullandı:

"Kapıkule'den adımını attığın anda arkana dönüp ekmeğini yediğin, bayrağının altında İstiklal Marşı söylediğin bir ülkeye hakaret edemezsin. Bunun adı özgürlük değildir.

"SİHA VE İHA'LAR BİR DEVRİMDİR"

Türk savunma sanayinin guru olan SİHA ve İHA'lar hakkında konuşan Göktay, "SİHA'lar, İHA'lar bir devrimdir ve bu siyaset üstü bir şeydir." ifadelerini kullandı.

İSVEÇ'TEKİ ALÇAK SALDIRIYA TEPKİ: BENİM KUTSAL KİTABIMA HAKARET EDEMEZLER

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik gerçekleştirilen alçak saldırıya da değinen sanatçı, "Böyle bir şey olamaz; benim kutsal kitabıma, benim rehberime hakaret edemezler, bunu telaffuz etmeyi bile zül kabul ederim. Bu ortalık karışsın diye, siyasal nedenlerle dikkati üzerine çekmek için Türkiye'ye karşı yapılmış eylemlerdir." sözleriyle tepki gösterdi.

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