Usta sanatçıdan ders niteliğinde sözler: Devlete sahne üstünde hakaret edemezsiniz

24 TV'de yayınlanan Arafta Sorular'ın bu haftaki konuğu, sanatçı Zihni Göktay oldu.

Zihni Göktay'ın açıklamalarından satır başları:

"DEVLETE SAHNE ÜSTÜNDE HAKARET EDEMEZSİN"

Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında ödül alan bazı sanatçıların kendi değerlerini, devletini ve milletini hedef alan açıklamalarına eleştirilerde bulunan Göktay, "Geçmişte münazara yapılır, bir fikir tartışılır fakat kimse kimseye hakaret etmezdi. Eleştiriye açık olursun ama hakarete değil, devlete de sahne üstünde hakaret edemezsin. Bu Fransız tiyatrosunda da, İtalyan tiyatrosunda da böyledir. Devlet parasını ödediği bir sanatçının sahne üzerinden kendisine küfür etmesine müsaade etmez. Özgürlüğün bir sınırı vardır. " dedi.

Sanatçı Zihni Göktay: Geçmişte münazara yapılır, bir fikir tartışılır fakat kimse kimseye hakaret etmezdi. Eleştiriye açık olursun ama hakarete değil, devlete de sahne üstünde hakaret edemezsin. Bu Fransız tiyatrosunda da, İtalyan tiyatrosunda da böyledir. Devlet parasını ödediği... pic.twitter.com/ZkwzgUsA2H — 24 TV (@yirmidorttv) July 2, 2023

"Kapıkule'den adımını attığın anda arkana dönüp ekmeğini yediğin, bayrağının altında İstiklal Marşı söylediğin bir ülkeye hakaret edemezsin. Bunun adı özgürlük değildir.

Türk savunma sanayinin guru olan SİHA ve İHA'lar hakkında konuşan Göktay, "SİHA'lar, İHA'lar bir devrimdir ve bu siyaset üstü bir şeydir." ifadelerini kullandı.

Sanatçı Zihni Göktay: SİHA'lar, İHA'lar bir devrimdir ve bu siyaset üstü bir şeydir.#AraftaSorular pic.twitter.com/njFjoxENFk — 24 TV (@yirmidorttv) July 2, 2023

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik gerçekleştirilen alçak saldırıya da değinen sanatçı, "Böyle bir şey olamaz; benim kutsal kitabıma, benim rehberime hakaret edemezler, bunu telaffuz etmeyi bile zül kabul ederim. Bu ortalık karışsın diye, siyasal nedenlerle dikkati üzerine çekmek için Türkiye'ye karşı yapılmış eylemlerdir." sözleriyle tepki gösterdi.