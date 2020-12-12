Usta yazar Ahmet Kekeç'i anlatan 'Bir Dava Adamının Portresi' belgeseli, 24 TV'de

12 Aralık 2020 Cumartesi 12:57 - Güncelleme: 12 Aralık 2020 Cumartesi 13:28

14 Kasım'da hayatını kaybeden usta kalem Ahmet Kekeç'in basın dünyasında bıraktığı iz, belgesel oluyor. 24 TV'nin 'Bir Dava Adamının Portresi' adıyla hazırladığı belgeselde, Kekeç'in dostları ve sevenleri usta yazarı anlatıyor.



"Bir Dava Adamının Portresi"

Hayatlarını bir davaya adayanların ortak noktası idealleridir.

Her davanın kendine has özellikleri vardır.

Dava adamı olmak için çok kuvvetli veya çok zengin olmaya gerek yoktur.

Her şeyden önce kişinin davasından samimi olması gereklidir.

Kimileri için bu dava adamları idealist, kimileri için de dertlidir.

Tıpkı Ahmet Kekeç gibi…

Billur Aktürk’ün hazırladığı, “Bir Dava Adamının Portresi” 24 TV ekranlarında...



