Usta yazar Bülent Akyürek vefat etti

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, usta kalemin vefatı duyuruldu.

Paylaşımda "Türk edebiyatının ve düşünce dünyasının özgün kalemlerinden Bülent Akyürek'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Bülent Akyürek'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve edebiyat camiamıza başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun." ifadesine yer verildi.

Yazı hayatına 42 yıldır devam eden ve tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yuman Akyürek, bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

Akyürek'in cenazesi 10 Şubat'ta öğlen namazına müteakip Ankara'daki Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Son kitabından 14 yıl sonra "Satılık Adam" adlı eserini okuyucuyla buluşturan Akyürek, geçen sene AA muhabirine yaptığı açıklamada, 41 senelik yazarlık hayatı boyunca hep kitap yazdığını başka bir iş yapmadığını söylemişti.

Akyürek, son kitabına ilişkin "Yine tabii huylu huyundan vazgeçmez ya. 14 sene sonra tekrar kitapla geri dönmüş oldum. 24 yıllık bir kitap bu. Belki de bilmiyorum, dünyada belki tektir. 24 yılda yazılan bir roman olarak tektir." ifadesini kullanmıştı.

- BÜLENT AKYÜREK HAKKINDA

Elazığ'da 1969'da dünyaya gelen Bülent Akyürek, 1985'de Ankara'ya yerleşti. Çeşitli işlerde çalışan usta kalemin 17 yaşından itibaren romanları yayımlanmaya başladı.

Çeşitli dergiler çıkaran Akyürek'in eserleri, "Ustura", "A'raf", "Fesat", "Sanal Ördek", "Aksak Kurbağa", "Son Duvar" gibi dergilerde de okuyucuyla buluştu.

Akyürek'in "İtin Biri" adlı romanı 1997 yılında tiyatroya uyarlanarak "Nihayet Tiyatro" grubunda sahnelendi.

Usta yazar Bület Akyürek ayrıca "Cinnetim Cennetimdir", "Yağmur Getiren Fırtına", "...Ve Tanrı Ağladı", "Yerden Yapılmış Bir Gökdelen", "Öğlen Namazına Nasıl Kalkılır?", "Satılık Adam", "Abdestsiz PİS'ikoloji", "Müslüman'ın Diyeti", "Mavi Marmara Risalesi", "Bir Mazlumun Portresi: Malcolm X", "Tek Kişilik Din", "Şehirleri Kim Öldürdü?", "Karakalem Günlükleri", "Müslüman'ın Seks Hayatı", "Kadınlar Üzerine Ahmet Abi'nin Gözünden Kaçanlar", "Çöldeki Penguen", "Güzel ve Etkili Susma Sanatı", "Aykırı Yazılar", "Mümince Yaşamak", "Felsefe Bitmiştir", "Uyanık Uyku", "Uyuyan Adamın Defteri", "Güneşe Açılan Aynalar", "Kıyamet Yakındır", "Dine Veda", "Fabrika Ayarlarımıza Dönelim" ve "Modern Müslümanların El Kitabı" eserlerini de kaleme aldı.