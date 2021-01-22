Usta yazara son görev... Başkan Erdoğan: Kalemiyle bu işin fedaisiydi

AA 22 Ocak 2021 Cuma 15:09 - Güncelleme: 22 Ocak 2021 Cuma 16:32

Merhum Birinci için Eyüp Sultan Camisi'nde ikindi namazı öncesinde tören düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, bazı belediye başkanları ve gazeteciler de katıldı.

Erdoğan, burada Birinci'nin çocukları Mücahit Birinci ve Abdurrahman Şeref Birinci'ye taziyelerini iletti. Birinci'nin eşi Fatma ve kızı Ayşenur Birinci Taktak cenaze merasimini cami avlusundaki belediyeye ait engelli ve yaşlılar için tahsis edilen araçta takip etti.

Cenaze namazını kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Birinci için helallik isteyip dua etti.

Namazın ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birinci'ye Allah'tan rahmet dileyerek, şunları kaydetti:

"Gerçekten bir tarihçi, bir fikir, bir düşünce insanı olarak hakikaten Yavuz Bahadıroğlu, kalemiyle bu işin tam bir fedaisiydi ve hiçbir zaman da kaleminden herhangi bir sapma olmadı. Kalemini bu noktada tam sıratı müstakim üzere yaşadı ve yaşattı. Bugün de az önce Diyanet İşleri Başkanımızın da ifade ettiği gibi Hakk'a uğurluyoruz. Rabb'im yar, yardımcımız olsun inşallah. Bizim de geleceğimiz ve gideceğimiz yer yine burası. Ben ailesine ve tüm dava arkadaşlarına, dava arkadaşlarımıza sabırlar diliyorum. İnşallah imanla, Kur'an'la bu yolculuğu hepimize nasip etsin."

Erdoğan konuşmasının ardından Birinci için Fatiha suresini okudu.

Cami avlusunda Cumhurbaşkanlığı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ve bazı firmaların çelenkleri yer aldı.

Cenaze namazının ardından Birinci'nin naaşı, Eyüp Sultan Camisi'ndeki hazireye defnedildi.

- NİYAZİ BİRİNCİ'NİN ÖZ GEÇMİŞİ

Türk roman ve hikaye yazarı, gazeteci, radyo programcısı olan, köşe yazıları ve kitaplarında Yavuz Bahadıroğlu mahlasını kullanan Niyazi Birinci, 1945'te Rize'de dünyaya geldi.

1971'de İstanbul'da gazeteciliğe başlayan Birinci, Yeni Asya-Yeni Nesil gazetesinde muhabirlik, araştırma-inceleme, röportaj ve fıkra yazarlığı yaptı. Gazete, dergi ve şirket yöneticisi olarak çalıştı. Gazeteciliğini muhabir ve röportajcı olarak sürdürürken, çocuklara yönelik eserler üretti. Aynı dönemde Yeni Asya-Yeni Nesil gazetesinde Yavuz Bahadıroğlu, Şeref Baysal ve Veysel Akpınar isimleriyle köşe yazıları yazdı.

İlk olarak "Sunguroğlu" ve ardından "Buhara Yanıyor" romanlarını kaleme alan Birinci'nin genelde Osmanlı İmparatorluğu'nun çeşitli dönemlerini ele alan 30'u aşkın romanı bulunuyor.

Son çıkan kitaplarından biri "Biz Osmanlıyız" olan Birinci, roman, çocuk kitapları, hikaye, araştırma, oyun, film yapılmış senaryolar ve fikri eserler olmak üzere birçok çalışmaya imza attı.

Niyazi Birinci, yurt içinde ve dışında çeşitli konularda konferanslar verdi, çeşitli kurum ve kuruluşlardan ödüller aldı. İki kitabı Kültür Bakanlığı tarafından yayımlanan Birinci, ulusal bir radyoda günlük yorumlar yapmasının yanı sıra Yeni Akit gazetesinde köşe yazıları kaleme aldı.

Birinci, evli ve üç çocuk babasıydı.