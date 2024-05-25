Eyüp Sultan Mezarlığı'nda düzenlenen anma etkinliğine, İstanbul Valisi Davut Gül, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ile Kısakürek'in oğlu Osman Kısakürek ve sevenleri katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte dualar edildi.

- "TÜRKİYE MERKEZLİ DÜŞÜNMEKTEN HİÇBİR ZAMAN VAZGEÇMEMİŞTİR"



Törende konuşan Davut Gül, bir neslin yetişmesinde Kısakürek'in çok önemli katkıları olduğuna dikkati çekerek, "Sadece bir neslin yetişmesi değil aynı zamanda sonraki nesillere de ilham kaynağı olan, hepimizin başucu kitaplarından bir tanesine imza atan, mutlaka okuduğumuz, fikirlerinden etkilendiğimiz üstadın ölüm yıl dönümünde bir araya geldik. Mekanı cennet olsun. Makam-ı ali olsun. Rabbim cennetinde buluştursun." dedi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu ise Kısakürek'in bir fikir adamı olarak çok sayıda insana ışık tuttuğunu belirterek, "Türkiye merkezli düşünmekten, Türkiye merkezli dünya düzenini ortaya koyabilmek için fikirleri, şiirleri, konferanslarıyla onca mahalle baskısına rağmen hiçbir zaman vazgeçmemiştir. Üstad Necip Fazıl deyince benim aklıma hep şu gelir: 'Üzülme, bu davanın sahibi haktır. Hak olan davada zafer muhakkaktır.' Ayasofya'nın minarelerindeki beyaz güvercinler olarak Ayasofya'da Kur'an-ı Kerim okunduğunda ve namaz kıldığımızda aklımıza ilk gelecek şeylerden bir tanesi bu olsun. Kendisini rahmetle minnetle şükranla yad ediyoruz. Allah rahmet eylesin, mekanını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, NECİP FAZIL KISAKÜREK'İ ANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 41. yılında Necip Fazıl Kısakürek'i sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyük şair, fikir, dava ve aksiyon adamı Üstat Necip Fazıl Kısakürek'i ebedi aleme irtihalinin 41'inci yıl dönümünde rahmetle hasretle yad ediyorum. Allah mekanını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.