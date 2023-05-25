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Üstad Necip Fazıl ölüm yıl dönümünde dualarla anıldı

Türk edebiyatında 'Üstad' olarak anılan şair, yazar ve mütefekkir Necip Fazıl Kısakürek, vefatının 40. yılında kabri başında dualarla anıldı. Anma töreninde bulunan 24 TV Muhabiri Cihat Çelik, yaşananları canlı yayında izleyicilere aktardı. Çelik, 'Bugün Eyüpsultan'da kabri başında Kur'an okuyup Necip Fazıl adına dualar ediliyor. Burada unutulmadığını tekrar tekrar hatırlatıyorlar.' diye konuştu.

25 Mayıs 2023 Perşembe 15:17 - Güncelleme:
Üstad Necip Fazıl ölüm yıl dönümünde dualarla anıldı
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Kısakürek'in Eyüpsultan'daki kabri başında gün boyu düzenlenecek anma etkinliği, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, İl Müftüsü Safi Arpaguş, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ve Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara'nın katılımıyla başladı.

İstanbul İl Müftüsü Arpaguş'un okunan hatmi şeriflerin duasını yaptığı programda, Eyüp Sultan Camii müezzin ve kayyımı Hafız Davut Şensoy da Kur'an-ı Kerim okudu.

- GENÇLER ANMA PROGRAMINA İLGİ GÖSTERDİ

Türk düşünce hayatında, fikirleri ve eserleriyle derin izler bırakan Kısakürek'i anmak için düzenlenen programa çok sayıda genç katıldı. Eyüpsultan, Esenler, Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa ve Tuzla'nın da aralarında bulunduğu birçok ilçedeki okullarda okuyan gençler, sabahın erken saatlerinden itibaren Kısakürek'in kabri başına geldi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Eyüpsultan'daki Asımın Nesli İmam Hatip Ortaokulu öğrencileriyle bir süre sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kısakürek'in sevenleri kabri başında dualar etti ve usta şairin şiirlerini okudu.

Belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve gençlik merkezleri tarafından Kısakürek'in kabri başında ve farklı mekanlarda düzenlenen etkinlikler gün boyunca devam edecek.

24 TV YALNIZ BIRAKMADI

24 TV de Üstad'ı anma töreninde yer aldı. 24 TV Muhabiri Cihat Çelik, yaşananları canlı yayında izleyicilere aktardı.

Çelik, "Bugün Eyüpsultan'da kabri başında Kur'an okuyup Necip Fazıl adına dualar ediliyor. Burada unutulmadığını tekrar tekrar hatırlatıyorlar. Çok da güzel bir kalabalık var." diye konuştu.

Üstad Necip Fazıl Kısakürek vefatının 40. yılında anılıyor

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