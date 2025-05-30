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Üstad Necip Fazıl'ı hedef alan Tanju Özcan'a veto! Valilik izin vermedi

Valilik, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın şehirdeki 'Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nin adını 'Bülent Ecevit Kültür Merkezi' olarak değiştirme girişimine onay vermedi.

HABER MERKEZİ30 Mayıs 2025 Cuma 07:51 - Güncelleme:
Üstad Necip Fazıl'ı hedef alan Tanju Özcan'a veto! Valilik izin vermedi
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Bolu Belediye Meclisi'nin 2 Mayıs 2025 tarihinde aldığı, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nin adını "Bülent Ecevit Kültür Merkezi" olarak değiştirme kararı, Bolu Valiliği tarafından onaylanmadı.

Yasal olarak, bu tür isim değişikliklerinin yürürlüğe girebilmesi için mülki idare amirinin onayının gerektiğini belirtti.

Valilik, her iki ismin de milletimizin ortak değerleri arasında yer aldığını ve kamuoyunda yanlış anlamalara neden olmamak amacıyla mevcut ismin değiştirilmemesi gerektiğini ifade etti.

Böylece, kültür merkezinin ismi değiştirilmeyerek "Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi" olarak kalmaya devam edecek.

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