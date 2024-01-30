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  • Üstü çizilen Tunç Soyer'den CHP'ye yaylım ateşi: Nezaketsizlikten daha vahim...
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Üstü çizilen Tunç Soyer'den CHP'ye yaylım ateşi: Nezaketsizlikten daha vahim...

CHP'nin üzerini çizerek İzmir'den aday göstermediği Tunç Soyer, partisini yaylım ateşine tuttu. CHP'nin aldığı kararı siyasi nezaketsizlik olarak tanımlayan Tunç Soyer, 'Bu nezaketsizlikten daha vahiminin, CHP'nin aday belirleme süreçlerindeki eksikleri ve hataları olduğunu düşünüyorum. Talep edilmesine rağmen ön seçim de yapılmamıştır.' dedi.

AA30 Ocak 2024 Salı 14:36 - Güncelleme:
Üstü çizilen Tunç Soyer'den CHP'ye yaylım ateşi: Nezaketsizlikten daha vahim...
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CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı mevcut Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay oldu. Kararın ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP'yi sert bir dille eleştirdi. Yeni dönem için aday gösterilmeyeceği haberinin CHP'nin MYK toplantısından 5 dakika önce kendisine bildirildiğini söyleyen Tunç Soyer, bunu "en hafif deyimle siyasi nezaketsizlik" olarak değerlendirdi.

ÜSTÜ ÇİZİLEN TUNÇ SOYER'DEN CHP'YE YAYLIM ATEŞİ

CHP'nin Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı aday göstererek üzerini çizdiği Tunç Soyer sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada partisini eleştiri yağmuruna tuttu.

Aday belirleme sürecine ilişkin CHP'nin hatasının ve eksiklerinin olduğunu söyleyen Tunç Soyer, "Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ilk dönemin sonunda yeni dönem için aday gösterilmeyeceğimin MYK toplantısından 5 dakika önce tarafıma tebliğ edilmiş olmasını en hafif deyimle siyasi nezaketsizlik olarak değerlendiriyorum. Ancak bu nezaketsizlikten daha vahiminin, CHP'nin aday belirleme süreçlerindeki eksikleri ve hataları olduğunu düşünüyorum." dedi.

"SİYASİ CEZALANDIRMA YOLUNA GİDİLMİŞ"

Özgür Özel'in 'ön seçim' vaadini eleştiren Soyer, "Adaylık süreçlerinde tüm belediye başkanları için aynı objektif kriterlerin uygulanması gerekirken ne yazık ki böyle olmamıştır. Ayrıca örgütün sesinin dinlendiğine, tabanın ve sivil toplum kuruluşlarının tercihlerinin dikkate alındığına dair de hiçbir emare bulunmamaktadır. Talep edilmesine rağmen ön seçim de yapılmamış, süreç İzmir halkıyla şeffaf bir şekilde paylaşılmamıştır. Bütün bunlar yapılmadığı gibi sadece siyasi ödüllendirme ve cezalandırma yoluna gidilmiş olması kaygı vericidir." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Soyer, adayların açıklanmasında yaşanan gecikmenin İzmir halkına saygısızlık olduğunu savundu.

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