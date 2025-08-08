Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Bursa Yenişehir'de bir üreticinin biber ürünlerini traktör üzerinden dökerek hayvanlara yem olarak verdiğine ilişkin görüntüler üzerine Bakanlıkça derhal inceleme başlatıldığını belirten Gürcan, ilgili adreste il müdürlüğü ekiplerince denetim yapıldığını bildirdi.

Gürcan, görüntülerde yer alan kişinin, depodan kullanılmayacak ve satılamayacak nitelikteki biberleri hayvanlara yem olarak vermek üzere söz konusu alana getirdiğini, bu görüntüleri yalnızca arkadaşlarıyla bir mesajlaşma grubunda paylaşmak amacıyla çektiğini, izni olmadan başka kişilerce sosyal medyada paylaşıldığını beyan ettiğini belirtti.

Denetim sırasında, hayvanların tükettiği biberlerden az miktarda yerde kaldığının görüldüğünü ifade eden Gürcan, şunları kaydetti:

"İlgili şahsın gerçekleştirdiği eylem, yaş meyve sebze ticaretinde şeffaflık ve düzeni bozucu nitelikte olmasa da ürünlerin usule aykırı şekilde imha edildiğinin tespit edilmesi üzerine, Bakanlığımızca ilgili belediyeye bildirimde bulunulmuş ve usulsüz imha fiili kapsamında cezai işlem uygulanması için gerekli idari süreç başlatılmıştır. Ticaret Bakanlığı olarak, yaş sebze ve meyve ticaretinde şeffaflığın sağlanması, usule aykırı şekilde gerçekleştirilen imhaların önlenmesi, yanıltıcı ve çarpıtılmış paylaşımlarla kamuoyunun yanlış yönlendirilmesinin engellenmesi ve sektörde dürüst ticaretin korunması amacıyla denetim faaliyetlerimizi kesintisiz olarak sürdüreceğiz."