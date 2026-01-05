Usulsüz çakar kullandı yetmedi ''dur'' ihtarına uymadı: 178 bin lira ceza kesildi

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymaniye Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde A.D. yönetimindeki 34 FDK 658 plakalı otomobili durdurmak istedi."DUR" İHTARINA UYMADI
Sürücü, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Takibe alınan araç, Burhaniye Mahallesi Gündoğdu Sokak'ta polis ekiplerince önü kesilerek durduruldu.ÇAKAR TESPİT EDİLDİ
Araçta yapılan kontrolde usulsüz çakar tertibatı bulunduğu tespit edildi.
Sürücü A.D'ye, ilgili kanunlara muhalefet suçundan 178 bin lira idari para cezası uygulandı.