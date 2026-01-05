İSTANBUL 16°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Ocak 2026 Pazartesi / 17 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,0499
  • EURO
    50,335
  • ALTIN
    6115.24
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Usulsüz çakar kullandı yetmedi ''dur'' ihtarına uymadı: 178 bin lira ceza kesildi
Güncel

Usulsüz çakar kullandı yetmedi ''dur'' ihtarına uymadı: 178 bin lira ceza kesildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan ve çakarlı araç kullanan sürücüye 178 bin lira ceza uygulandı.

AA5 Ocak 2026 Pazartesi 14:50 - Güncelleme:
Usulsüz çakar kullandı yetmedi ''dur'' ihtarına uymadı: 178 bin lira ceza kesildi
ABONE OL

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymaniye Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde A.D. yönetimindeki 34 FDK 658 plakalı otomobili durdurmak istedi.

"DUR" İHTARINA UYMADI

Sürücü, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Takibe alınan araç, Burhaniye Mahallesi Gündoğdu Sokak'ta polis ekiplerince önü kesilerek durduruldu.

ÇAKAR TESPİT EDİLDİ

Araçta yapılan kontrolde usulsüz çakar tertibatı bulunduğu tespit edildi.

Sürücü A.D'ye, ilgili kanunlara muhalefet suçundan 178 bin lira idari para cezası uygulandı.

  • araç çakar ceza
  • polis dur ihtarı
  • trafik cezası

ÖNERİLEN VİDEO

Park halindeki aracı çukur yuttu! Sahibinin sözleri şaşırttı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.