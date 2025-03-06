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Usulsüz çakar lamba kullanımına ceza yağdı

Samsun'un Bafra ilçesinde, yasa dışı çakar lambası takılı bir otomobili kullanan sürücü ile araç sahibine toplam 276 bin 344 lira ceza kesildi.

AA6 Mart 2025 Perşembe 18:50 - Güncelleme:
Usulsüz çakar lamba kullanımına ceza yağdı
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Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, 55 APS 179 plakalı otomobilde izinsiz çakar lambası olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Polis ekipleri, Samsun-Sinop kara yolunda bulunan akaryakıt istasyonunda aracı durdurdu.

Kontrolde, otomobilde izinsiz çakar lambası olduğu tespit edildi.

Sürücü Bayram T'ye (21) Karayolları Trafik Kanununa muhalefetten 138 bin 172 lira idari para cezası uygulandı.

Otomobil sahibine de aynı kanun kapsamında 138 bin 172 lira ceza kesildi.

Ayrıca araç, 30 gün süreyle trafikten men edilirken, sürücünün ehliyetine ise 30 gün süreyle el konuldu.

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