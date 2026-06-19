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Usulsüz iskan operasyonunda yeni gelişme! Cezaevine gönderildiler

'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü'ne yönelik soruşturmalar kapsamında, İstanbul merkezli 3 ildeki 'usulsüz iskan raporu' operasyonunda gözaltına alınan 27 şüpheliden 12'si tutuklandı.

AA19 Haziran 2026 Cuma 12:42 - Güncelleme:
Usulsüz iskan operasyonunda yeni gelişme! Cezaevine gönderildiler
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 16 Haziran'da, yapı müteahhitliğini aynı şirketin üstlendiği 4 farklı ada ve parsel üzerinde imar mevzuatına aykırı değişiklikler yapıldığının tespit edilmesi üzerine düzenlenen operasyonda gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 27 şüphelinin savcılıktaki ifadeleri tamamlandı.

Şüphelilerden 16'sı tutuklama, 11'i ise adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, şüphelilerden 12'sinin tutuklanmasına, 15'i hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

İmamoğlu'na "usulsüz iskan"... Beylikdüzü Belediyesi'ndeki imar oyununa operasyon: 27 şüpheli

NE OLMUŞTU?

İstanbul mali polisi, İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce düzenlenen bilirkişi raporlarında, yapı müteahhitliğini aynı şirketin üstlendiği 4 farklı ada ve parsel üzerinde imar mevzuatına aykırı değişiklikler yapıldığının tespit edilmesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatmıştı.

Ruhsat projelerine aykırılıklar bulunduğu, buna rağmen Beylikdüzü Belediyesi tarafından İmamoğlu İnşaat şirketine söz konusu yapılarla ilgili "yapı kullanım izin belgesi (iskan)" düzenlendiği tespit edilmiş, çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul, Giresun ve Bursa'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Tuncay Demircan, Beylikdüzü Belediyesi çalışanı mimar, mühendis ve şehir plancıları, inşaat mühendisleri, bazı yapı denetim firmalarının ortakları ile İmamoğlu İnşaat AŞ şantiye şeflerinin aralarında olduğu 28 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, şüphelilerden 27'si gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gönderilmişti.

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