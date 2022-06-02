İSTANBUL 27°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Haziran 2022 Perşembe / 3 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,481
  • EURO
    17,7383
  • ALTIN
    988.48
  • BIST100
    2595.56
Güncel

''Usulsüz reçete'' operasyonu

Kırklareli ve İstanbul'daki 'usulsüz reçete' operasyonunda yakalanan aralarında 2 doktor ile eczacı kalfasının da bulunduğu 16 zanlı adliyeye sevk edildi.

AA2 Haziran 2022 Perşembe 16:44 - Güncelleme:
ABONE OL

Ekiplerce 30 Mayıs'ta gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 16 zanlı adliyeye sevk edildi.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 172 kişi adına bazı ilaçların usulsüz reçete edildiği belirlenmiş, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince iki ilde 30 Mayıs Pazartesi günü düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Aramalarda tabanca, 13 mermi, 36 hap ile başkaları adına düzenlenmiş çok sayıda reçete ele geçirilmişti.

Soruşturma kapsamında cezaevinde bulunduğu tespit edilen E.Ç, S.C. ve Ö.D. hakkında yasal işlem başlatılmıştı.

  • Usulsüz reçete
  • operasyon
  • gözaltı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.