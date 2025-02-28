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''Usulsüz sağlık raporu'' operasyonu: 8 gözaltı

Samsun'da usulsüz sağlık raporu düzenledikleri iddiasıyla aralarında 1 doktorun da bulunduğu 8 zanlı gözaltına alındı.

AA28 Şubat 2025 Cuma 10:25 - Güncelleme:
''Usulsüz sağlık raporu'' operasyonu: 8 gözaltı
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir hastanede "emeklilik işlemlerinde kullanılmak üzere usulsüz sağlık kurulu raporu" düzenlendiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "rüşvet, kamu kurum ve kuruluşları zararına nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik" soruşturma kapsamında operasyon düzenleyen ekipler, kulak burun boğaz uzmanı doktor N.K. (69) ile 7 şüpheliyi gözaltına alındı.

İkamet ve iş yerlerindeki aramalarda, ruhsatsız tabanca, 208 tabanca fişeği, 3 engellilik sağlık kurulu raporu, sağlık kurulu muayene fişi, 3 suç yazışması bulunan ajanda ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların işlemleri sürüyor.

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