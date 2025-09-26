İSTANBUL 23°C / 16°C
Güncel

''Usulsüz Türk vatandaşlığı'' operasyonunda yeni gelişme

Usulsüz yöntemlerle Türk vatandaşlığı kazanmak isteyen yabancı uyruklu kişilerden kazanç elde ederek, 181 milyon 200 bin dolar döviz girişi kaybına neden olduğu iddia edilen organize suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 19 ildeki eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 113 şüpheli adliyeye sevk edildi.

26 Eylül 2025 Cuma 09:47
''Usulsüz Türk vatandaşlığı'' operasyonunda yeni gelişme
ABONE OL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 113 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından şüpheliler, Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

OPERASYON

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, usulsüz yöntemlerle ve bedeli yüksek şekilde düzenlenen ekspertiz raporlarıyla bazı yabancı uyruklu kişilerin Türk vatandaşlığı kazandığına yönelik Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) gelen ihbar üzerine soruşturma başlatmıştı.

Gizli tanık beyanları ve saha araştırmaları sonucunda organize suç örgütünün, yasada öngörülen Türk vatandaşlığı kazanılmasına yeter miktarda dövizin ülkeye girişi olmadan hayali para trafiği gerçekleştirdiği tespit edilirken suç örgütü mensuplarınca muvazaalı satış işlemi yaptırıldığı, bu işlem için de vatandaşlık kazanmak isteyen yabancı uyruklu kişilerden maddi menfaat temin edildiği anlaşılmıştı.

Sahte içerikli yüksek değerli ekspertiz raporları doğrultusunda mülk edinme yoluyla vatandaşlık kazandırmayı düzenleyen kanunun amacına aykırı şekilde hareket edilerek, devletin zarara uğratıldığı belirlenen soruşturmada, örgütün muvazaalı satılmış olan gayrimenkulü ilk sahibine veya örgüte yakın kişilere iade ettiği, iade işlemini garanti altına almak amacıyla yabancı uyruklu kişilere taahhüt senetleri imzalattırdığı, örgütte bu yönteme "BABATAK" isminin verildiği ortaya çıkarılmıştı.

Savcılığın talebi doğrultusunda hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu verilerinden, organize suç örgütü üyelerinin para hareketleri saptanarak hayali satışlar dolayısıyla 451 yabancı uyruklu kişiye, 50 bin dolar karşılığında, aileleriyle birlikte 1198 usulsüz Türk vatandaşlığı kazanımının gerçekleştirildiği, usulsüz işlemlerin de 181 milyon 200 bin dolar döviz girişi kaybına neden olduğu belirlenmişti.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından savcılık, 1'i örgüt elebaşı, 2'si örgüt yöneticisi, 46'sı örgüt üyesi, 82'si gayrimenkul uzmanı olmak üzere 131 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermiş, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri de karar üzerine 19 ilde eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Operasyonda 104 şüpheli yakalanmış, çalışmaların devamında 9 zanlı daha gözaltına alınmıştı.

