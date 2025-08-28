İSTANBUL 29°C / 21°C
Güncel

Usulsüz üretim yapan yapı malzemeleri firmalar cezadan kaçamadı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, bu yıl gerçekleştirilen 14 bin denetimde, standartlara aykırı üretim gerçekleştiren yapı malzemeleri firmalarına 54 milyon lira idari para cezası uyguladı.

28 Ağustos 2025 Perşembe
Usulsüz üretim yapan yapı malzemeleri firmalar cezadan kaçamadı
ABONE OL

Usulsüz üretim yapan yapı malzemeleri firmalarına 54 milyon lira ceza verildi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü ekipleri, yapı malzemelerinin standartlara uygunluğunu kontrol edip, sektörde ürün güvenliğini artırmak için yapı malzemeleri üreticilerine yönelik 81 ilde denetimlerini sürdürüyor.

Bu yıl gerçekleştirilen 14 bin denetimde, standartlara aykırı üretim yaptığı tespit edilen firmalara toplam 54 milyon lira idari para cezası uygulandı.

