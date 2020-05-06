İSTANBUL 22°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,1657
  • EURO
    7,7497
  • ALTIN
    391.402
  • BIST100
    98638.3
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Üvey oğluna işkence yapan zanlı gözaltına alındı
Güncel

Üvey oğluna işkence yapan zanlı gözaltına alındı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 7 yaşındaki üvey oğlunu darbettiği ve işkence yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

AA06 Mayıs 2020 Çarşamba 15:22 - Güncelleme: 06 Mayıs 2020 Çarşamba 15:38
ABONE OL

İlçedeki bir apartmanın birinci katından ağlayan ve bağıran çocuk sesi duyan mahalle sakinleri, durumu polise bildirdi.

Eve gelen polis ekipleri, 7 yaşındaki S.Y.A'nın elleri, ayakları, yüzü, başı ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp ve yanık izleri olduğunu, saçının da kesildiğini belirledi.

Polis ekiplerinin haber vermesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri, çocuğu Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırdı.

Hastanedeki tedavisinde şiddet uygulandığı belirlenen S.Y.A. ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Burada pedagog ve avukat eşliğinde ifadesi alınan çocuğa polisler yemek ikram etti ve oyun oynadı. Çocuğun işlemlerinin ardından devlet korumasına alınacağı öğrenildi.

- ÜVEY BABA TUTUKLANDI

Bir süredir imam nikahlı yaşadığı S.D.A.'nın oğlu S.Y.A'yı darbettiği ve işkence yaptığı iddia edilen üvey baba Ramazan A. ile anne S.D.A. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ramazan A. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, S.D.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

1988 yılında keşfedildi: Yok olma riskine karşı klonlanıyor

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.