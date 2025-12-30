İSTANBUL 14°C / 3°C
Uyanıklar salgını bile fırsata çevirdi! Diploma olmadan uygulama

Grip salgınının artmasını fırsata çeviren uyanıklar duvara tosladı. Adana'da polis, 'atom serum' operasyonuyla 4 bin 655 tıbbi ilaç ve bin 470 adet tıbbi cihaz ele geçirdi. Yapılan operasyonda diploması olmamasına rağmen, sağlık kabinlerine gelen vatandaşlara 'sarı serum' uygulayan, biri kadın 3 kişiyi gözaltına alındı.


Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, soğuk havayla birlikte artan grip vakalarını fırsata çevirip, 'atom serum' veya 'sarı serum' uygulamasını kaçak olarak uygulayanlara yönelik takip başlattı. Kayıt dışı ilaçlara el konuldu, 3 sahte sağlıkçı gözaltına alındı.

MERDİVEN ALTI MERKEZ

AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, Polis, merkez ilçeler Seyhan ve Yüreğir'de biri sağlık kabini, diğeri 'merdiven altı' olarak da tabir edilen, evden bozma bir başka sağlık kabinine operasyon düzenledi. Baskında bir evin yatak odasına sedye konulup, burada tıbbi işlemler yapıldığı belirlendi. Polis, özel koşul ve soğuk hava zincirinde muhafaza edilmesi gereken, ancak bunun yerine karton kutu ve raflarda tutulan, 4 bin 655 adet tıbbi ilaçla birlikte bin 470 adet de tıbbi cihaz ele geçirdi.

DİPLOMALARI YOK

Yapılan operasyonda diploması olmamasına rağmen, sağlık kabinlerine gelen vatandaşlara 'sarı serum' uygulayan, biri kadın 3 kişiyi gözaltına alındı. Kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen ve ifadelerinin ardından, savcılık talimatıyla serbest bırakılan şüpheliler hakkında 'kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak şekilde ilaç yapma ve satma' suçundan, soruşturma başlatıldığı bildirildi.

