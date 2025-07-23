UYAP'ta FETÖ oyunu! Savcıların şifresini ele geçiren katip yargılanacak

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonucunda, zabıt katibi A.Y. hakkında "silahlı terör örgütüne yardım", "bilişim sistemine girme", "gizliliğin ihlali", "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "suçluyu kayırma" ve "rüşvet almak" suçlarından dava açılması talep edildi.

Aynı soruşturmada, diğer 15 şüphelinin ise "rüşvet vermek", "silahlı terör örgütüne üye olma", "gizliliğin ihlali", "resmi belgede sahtecilik suçuna zincirleme şekilde azmettirme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından cezalandırılması istendi.

İddianameyi kabul eden Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi, davanın ilk duruşmasının 25 Ağustos'ta görülmesini kararlaştırdı.

İDDİANAMEDEN

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, soruşturmanın A.Y'nin boşanma aşamasında olduğu eski eşi Z.E'nin savcılığa yaptığı ihbar üzerine başlatıldığı belirtilmişti.

Zabıt katibi A.Y'nin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi avukat Muhammet Talha Bol'un talebi üzerine, aralarında FETÖ şüphelilerinin de bulunduğu bazı dosyalarda para karşılığı usulsüz işlemler yaptığı anlatılan iddianamede A.Y'nin çok sayıda dosya numaralarını değiştirip evrak sildiği, taraf isimlerini değiştirdiği, dosyaların içini boşalttığı, bu işlemleri ise kendisinin ve birlikte çalışması nedeniyle şifrelerini bildiği savcıların UYAP oturumları üzerinden gerçekleştirdiği belirlenmişti.

İddianamede, şüpheli A.Y'nin bu eylemleriyle toplam 1190 yıl 5 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Ayrıca iddianamede diğer 15 şüphelinin ise "rüşvet vermek", "silahlı terör örgütüne üye olma", "gizliliğin ihlali", "resmi belgede sahtecilik suçuna zincirleme şekilde azmettirme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından cezalandırılması talep edilmişti.