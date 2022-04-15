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Dev kütle Türkiye'ye doğru ilerliyor! Uyarı üzerine uyarı geldi

Avrupa Uzay Ajansı, Akdeniz Havzasını etkisi altına alacak olan dev toz kütlesinin Türkiye'ye doğru ilerlediğini duyurdu. Ayrıca Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise yurdun batı kesimlerinde etkili olup diğer illeri de etkileyecek yağışlı bir havanın beklendiğini açıkladı.

15 Nisan 2022 Cuma 23:27 - Güncelleme: 16 Nisan 2022 Cumartesi 00:35
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Avrupa Uzay Ajansı, Akdeniz Havzasında bulunan ülkeler için uyarıda bulundu. Dev toz kütlesinin Akdeniz havzasına doğru ilerlediğini açıklayan Ajans, kütlenin birkaç gün boyunca Türkiye'de etkili olacağını duyurdu.

Avrupa Uzay Ajansı'nın Kopernik Programı kapsamında Akdeniz Havzası'nda Sahra Tozu fırtınası bekleniyor. Çöl tozu fırtınasının Türkiye'de etkili olacağı ve hayatı olumsuz etkileyeceği tahmin ediliyor. 15 - 18 Nisan tahminlerine göre toz İtalya, Yunanistan, Türkiye ve Kıbrıs yönünde hareket edecek Sahra Tozu fırtınasının Türkiye'nin güneyinde de etkili olması bekleniyor.

ÇAMUR YAĞMA RİSKİ VAR

Geçtiğimiz haftalarda fırtına ve toz taşınımı 5 ili etkisi altına almıştı. Sahra Çölü'nden Türkiye'ye yola çıkan dev toz bulutunun beklenen yağmurla birlikte tekrardan araçların üzerinde çamur olabileceği uyarısı yapıldı.

BUZLANMA VE DON UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin ve Tokat çevreleri ile Sivas'ın kuzey kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

PAZAR GÜN İÇİN DİKKAT

Meteoroloji Pazar günü yurdun batı kesimini etkisine alacak olan yağışların İstanbul dahil birçok kenti olumsuz etkileyeceği açıkladı. Çarşamba gününe kadar sağanak ve yağışlı havaların devam etmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıkları: Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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