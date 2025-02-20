Soğuk hava dalgası İstanbul'da etkisi sürdürüyor.

İstanbul Valisi Davut Gül, bugün okulların tatil olduğunu duyurdu.

TÜM İLÇELER İÇİN SARI KOD

Meteoroloji tarafından yayımlanan günlük raporda İstanbul'un tüm ilçeleri için sarı kodlu kar yağışı uyarısı yapıldı.

MGM'den yapılan açıklamada, bugün sabah saatlerinden itibaren il genelinde görülecek kar yağışlarının, cuma ve cumartesi günleri kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere pazar öğle saatlerine kadar devam edeceği, buzlanma ve don olayının ise Pazartesi günü sabah saatlerine kadar il genelinde etkili olacağı belirtildi.

Yoğun yağışın etkili olduğu kentin bazı bölgeleri beyaza bürünürken, yollarda biriken kar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA UÇUŞLAR AZALTILDI

Alınan karar doğrultusunda İstanbul Havalimanı'ndan bugün yapılması planlanan seferlerin yüzde 10'nun iptal edildiği açıklandı.

Kar yağışının etkisini artıracağı Cuma günü ise uçuşların yüzde 20'sinin iptal edileceği belirtildi.

KAR KALINLIĞI 40 CM'Yİ BULABİLİR

AKOM'un tahminlerine göre kar kalınlığı bölgelere göre değişecek:

E-5'in güneyinde (merkez ilçeler) 5-15 cm,

E-5 ile TEM arasında 10-30 cm,

TEM'in kuzeyi ve yüksek kesimlerde 20-40 cm,

Kuzey bölgelerde ve yüksek rakımlı yerlerde 40 cm ve üzeri kar örtüsü oluşacak.