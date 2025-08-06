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Uyarılar peş peşe geliyor! Gök gürültülü sağanak kapıda

İstanbul Valiliği, akşam saatlerinden itibaren beklenen aralıklı, gök gürültülü sağanak konusunda vatandaşları uyardı. Öte yandan hava muhalefeti sebebiyle toplu ulaşımda iptal ve gecikmeler yaşanabileceği kaydedildi.

AA6 Ağustos 2025 Çarşamba 18:58 - Güncelleme:
Uyarılar peş peşe geliyor! Gök gürültülü sağanak kapıda
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Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre bu akşam saatlerinden itibaren İstanbul genelinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği ifade edildi.

VATANDAŞLARDAN TEDBİRLİ OLMALARI İSTENDİ

Rüzgarın akşam saatlerinde ve yağış anında zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesinin beklendiği belirtilen açıklamada, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Öte yandan, Şehir Hatları tarafından yapılan duyuruda da hava muhalefeti sebebiyle seferlerde iptal ve gecikmeler yaşanabileceği kaydedildi.

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