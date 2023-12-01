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Uygulama bugün başladı: Cezası 2 bin 568 lira

Ticari araçlar için kış lastiği kullanım zorunluluğu bugün itibarıyla başladı. Zorunlu olduğu halde araçlarına kış lastiği taktırmayan işletmelere 2023 yılı için 2 bin 568 lira ceza uygulanacak.

1 Aralık 2023 Cuma 10:16 - Güncelleme:
Uygulama bugün başladı: Cezası 2 bin 568 lira
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın düzenlemeleri kapsamında, 1 Aralık-1 Nisan döneminde, tüm ticari araçlar için kış lastiği kullanma zorunluluğu bulunuyor.

Özel otomobiller için ise yasal zorunluluk olmamasına karşın kış lastiğinin kullanılması öneriliyor.

Zorunlu olduğu halde araçlarına kış lastiği taktırmayan işletmelere 2023 yılı için 2 bin 568 lira ceza uygulanacak.

Kış lastiği taktırmama cezası, Hazine ve Maliye Bakanlığınca açıklanacak yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2024 itibarıyla güncellenecek.

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