İSTANBUL 4°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Şubat 2025 Perşembe / 22 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,3248
  • EURO
    38,0124
  • ALTIN
    3437.32
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Uygulama noktasındaki polise çarparak kaçtı

Düzce'de, uygulama noktasında polisin 'dur' ihtarına uymayan ve çarptığı polis memurunu ağır yaralayan sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı.

AA20 Şubat 2025 Perşembe 07:46 - Güncelleme:
Uygulama noktasındaki polise çarparak kaçtı
ABONE OL

Bolu Dağı D-100 kara yolu Kaynaşlı uygulama noktasında rutin uygulama yapan ekipler, Yakup Aybars Ç. idaresindeki 41 AGE 107 plakalı otomobili durdurarak sorgulamak istedi.

Görevli memurların "dur" ihtarına uymayarak aniden hızlanan sürücü, polis memuru Osman G'ye çarparak kaçmaya başladı.

Kaçan sürücüyü takip eden ekipler, yaklaşık 10 kilometre süren kovalamaca sonucu şüpheliyi kent merkezi Öztürkler Kavşağı noktasında yakaladı.

Yaralı polis memuru Osman G. ise olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ambulansa alınarak Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan polis memurunun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

- "GÖREVLİMİZİN VÜCUDUNDA FARKLI KIRIKLAR VAR"

Olayın ardından İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ile hastaneye gelen Düzce Valisi Selçuk Aslan, burada yaralı polis memurunun sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Hastane çıkışı açıklamada bulunan Vali Aslan, uygulama noktasında polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücünün yakalandığını söyledi.

Polis memurunun sağlık durumunu yakından takip ettiklerini vurgulayan Aslan, "Kaynaşlı uygulama noktamızda, Bolu'dan Düzce istikametine seyreden bir aracın, görevlimizin 'dur' ihtarına uymayarak, maalesef görevlimize de çarparak kaçtığı tespit edilmiştir. Takip sonucunda çarpan araç, Düzce şehir merkezinde alınmıştır. Görevlimizin vücudunda farklı kırıklar var. Şu anda doktorlarca tetkikler devam etmektedir. Ümidimiz, personelimiz açısından kalıcı bir hasarın olmamasıdır. Süreçleri polislerimiz takip etmektedir." diye konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.