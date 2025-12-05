Uygulamadan kaçıp bir kadının ölümüne neden olmuştu! O sürücü gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam ilçede yapılan uygulama sırasında aracıyla kaçmaya çalışırken, çarptığı S.T'nin (60) ağır yaralanmasına neden olan sürücünün yakalanması için çalışma yürüttü.

Yapılan çalışmada, şüphelinin uygulama sırasında başkasına ait kimlik ibraz edip yaya olarak kaçtığı, daha sonra bindiği araçla kaçmaya devam ettiği sırada yolun karşısına geçmeye çalışan S.T. (60)'ye çarparak ağır yaralanmasına neden olduğu, S.T'nin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirlendi.

Çalışmaların devamında olayda kullanılan araç terk edilmiş halde bulunurken, kimliği tespit edilen K.A. (34) polis ekiplerince bugün Başakşehir'de yakalandı.

K.A'nın hakkında 2 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, bu nedenle farklı kimlik ibraz ederek uygulama noktasından kaçtığı anlaşıldı.

Şüphelinin Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.