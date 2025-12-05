İSTANBUL 20°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Aralık 2025 Cuma / 15 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,5107
  • EURO
    49,4978
  • ALTIN
    5759.77
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Uygulamadan kaçıp bir kadının ölümüne neden olmuştu! O sürücü gözaltına alındı
Güncel

Uygulamadan kaçıp bir kadının ölümüne neden olmuştu! O sürücü gözaltına alındı

Küçükçekmece'de uygulama sırasında başkasına ait kimlik ibraz edip, aracıyla kaçarken çarptığı kadının ölümüne neden olan sürücü gözaltına alındı.

AA5 Aralık 2025 Cuma 19:15 - Güncelleme:
Uygulamadan kaçıp bir kadının ölümüne neden olmuştu! O sürücü gözaltına alındı
ABONE OL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam ilçede yapılan uygulama sırasında aracıyla kaçmaya çalışırken, çarptığı S.T'nin (60) ağır yaralanmasına neden olan sürücünün yakalanması için çalışma yürüttü.

Yapılan çalışmada, şüphelinin uygulama sırasında başkasına ait kimlik ibraz edip yaya olarak kaçtığı, daha sonra bindiği araçla kaçmaya devam ettiği sırada yolun karşısına geçmeye çalışan S.T. (60)'ye çarparak ağır yaralanmasına neden olduğu, S.T'nin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirlendi.

BAŞAKŞEHİR'DE YAKALANDI

Çalışmaların devamında olayda kullanılan araç terk edilmiş halde bulunurken, kimliği tespit edilen K.A. (34) polis ekiplerince bugün Başakşehir'de yakalandı.

K.A'nın hakkında 2 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, bu nedenle farklı kimlik ibraz ederek uygulama noktasından kaçtığı anlaşıldı.

Şüphelinin Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Kafa kafaya çarpıştılar: Nevşehir'de kaza ''geliyorum'' dedi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.