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Uygulaması sırasında ilginç anlar! Polis aracı koşarak yakaladı

Aksaray'da uygulama noktasını görünce aracını sağa çekip geri geri kaçmak isteyen sürücüyü polis memuru koşarak yakaladı. Kaçacak yeri kalmayan sürücü aracıyla uygulama noktasına çekilirken, sürücünün ehliyetinin olmadığı, kısa süre önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu ortaya çıktı.

IHA13 Nisan 2025 Pazar 07:33 - Güncelleme:
Uygulaması sırasında ilginç anlar! Polis aracı koşarak yakaladı
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Olay, Aratol Mahallesi Aratol Kavşağı'nda yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, gece yarısı halkın huzur ve güvenliğini sağlamak adına uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekipleri yaklaşan bir araca el feneriyle işaret vererek durdurmak istedi. Yaklaşık 400 metre uzaklıktan polisi gören otomobilin sürücüsü aracını hemen sağa çekerek geri geri kaçmak istedi.

Aracın sağa çekilmesi üzerine polis memuru araca doğru koşmaya başladı. Koşarak aracı yakalayan polis memuru aracı uygulama noktasına çekti.

Polis memurunun S.B. (23) isimli sürücüye "Neden yavaşladın?" sorusuna, şahıs "Hasta var, acile götürüyorum" diye ilginç bir cevap verdi.

Aracı kontrol eden polis memuru arka koltukta yatan bir kadın olduğunu görünce olay yerine sağlık ekibi çağırmak istedi. Ancak sürücü ve yakını ambulansı reddetti.

Bunun üzerine polis memurları sürücü S.B.'yi ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirdi. Sorgulamada sürücünün ehliyetinin olmadığı, bir süre önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu ortaya çıktı. Sürücü ve yakını uzun süre polis memurlarına dil dökse de ceza yemekten kurtulamadı.

Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 18 bin 706 lira ceza kesilirken araç olay yerine çağırılan ehliyetli bir yakınına teslim edildi.

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