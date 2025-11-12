İSTANBUL 17°C / 11°C
  ''Uygun fiyatlı demir'' yalanıyla 19 milyonluk vurgun... 22 dolandırıcı tutuklandı
Güncel

''Uygun fiyatlı demir'' yalanıyla 19 milyonluk vurgun... 22 dolandırıcı tutuklandı

Adana merkezli 23 ilde düzenlenen operasyonda inşaat firmalarını 'uygun fiyata demir satma' vaadiyle dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 60 şüpheliden 22'si tutuklandı.

12 Kasım 2025 Çarşamba 09:43
''Uygun fiyatlı demir'' yalanıyla 19 milyonluk vurgun... 22 dolandırıcı tutuklandı
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, "uygun fiyata demir satma" bahanesiyle 12 inşaat firmasının dolandırılması üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin teknik ve fiziki takibi sonucu kimlikleri belirlenen zanlılara yönelik 4 Kasım'da Adana merkezli 23 ilde operasyon düzenlendi.

Operasyonda, dolandırıcılık şebekesinin sorumluları oldukları öne sürülen Y.G. (37), A.B. (33) ve A.C'nin (53) de aralarında olduğu 60 şüpheli yakalandı.

12 İNŞAAT FİRMASI 19 MİLYON LİRA DOLANDIRILDI

Şebekenin, 26 paravan şirket üzerinden 12 inşaat firmasını toplam 19 milyon lira dolandırdığı belirlendi.

Paravan şirketlerin hesaplarında ise 1 milyar 815 milyon 435 bin lira işlem hacmi tespit edildi.

Soruşturma kapsamında bu şirketler ile şüphelilere ait 111 banka hesabına bloke, 22 otomobile ise el konuldu.

22 ZANLI TUTUKLANDI

Emniyette ifadesi alınan 13 şüpheli savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, Dolandırıcılık Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlanan 47 zanlı ise adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden aralarında Y.G, A.B. ve A.C'nin de olduğu 22'si tutuklandı, 25'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

