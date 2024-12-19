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Uygun fiyatlı ev tuzağı! 578 bin dolarını kaptırdı

İstanbul'da, yabancı uyruklu bir kişiyi uygun fiyatlı daire satma vaadiyle dolandırdıkları öne sürülen 3'ü yabancı uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.

AA19 Aralık 2024 Perşembe 17:09 - Güncelleme:
Uygun fiyatlı ev tuzağı! 578 bin dolarını kaptırdı
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Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 51 yaşındaki Fas uyruklu L.T'nin polise giderek dolandırıldığı yönünde şikayette bulunması üzerine çalışma başlattı.

578 BİN 810 DOLAR DOLANDIRILDIĞINI TESPİT ETTİ

Ekipler yaptıkları araştırmada, L.T'nin, 2021'de tanıştığı Cezayir uyruklu Eliz S. (24) ve kardeşleri Elis T. (27) ile İbtisseme T'nin (26) yönlendirmesiyle, yeni yapılacak olan bir konut projesinde uygun fiyatlı daireler alacağı ve kendisine belirtilen şirketlere para yatırması halinde yapılacak ticaretten kar payı verileceği vaadiyle, 578 bin 810 dolar dolandırıldığını tespit etti.

Yapılan çalışmalarda Eliz S, Elis T, İbtisseme T. ve olaya karıştığı belirlenen Semih Ç. (25) polis ekiplerince yakalandı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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