İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Mart 2026 Pazar / 4 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,3346
  • EURO
    51,3419
  • ALTIN
    6406.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  Uygunsuz görüntüleri tepki çekmişti: Camideki hadsizliğe tutuklama
Uygunsuz görüntüleri tepki çekmişti: Camideki hadsizliğe tutuklama

Türkiye'de büyük infiale yol açan cami içindeki uygunsuz görüntüler sonrası başlatılan soruşturmada, sosyal medya içerik üreticisi şüpheli “dini değerleri aşağılama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

IHA21 Mart 2026 Cumartesi 18:49
ABONE OL

Edinilen bilgiye göre olay, sosyal medya platformu TikTok'ta paylaşılan bir video ile gündeme geldi. Görüntülerde, bir cami içerisinde belden yukarısı çıplak şekilde video çeken şahsın, paylaşıma küfürlü bir şarkı da eklediği görüldü. Kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılan görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.

Görüntülerin yayılmasının ardından harekete geçen İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri, videodaki kişinin E.Y. (17) olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan şüpheli ifadesinde, daha önce böyle bir içerik üretmediğini, tepkilerin bu kadar büyük olacağını öngöremediğini ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece TCK 216/3 maddesi gereğince "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçunda tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • bursa cami
  • camide saygısızlık
  • tiktok

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.