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'Uygunsuz kıyafet' gerginliği... Bakan Tekin: Gerekli işlemleri yapacağız

Ankara'da yıllık değerlendirme toplantısında açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kocaeli'de yaşanan 'uygunsuz kıyafet' gerginliği hakkında 'Yaşanmasını arzu etmediğimiz olaydı, inceleniyor. Gerekli işlemleri yapacağız' dedi.

14 Haziran 2024 Cuma 10:55 - Güncelleme:
'Uygunsuz kıyafet' gerginliği... Bakan Tekin: Gerekli işlemleri yapacağız
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yıllık değerlendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kocaeli'nde Alaettin Kurt Anadolu Lisesi'nin bahçesinde düzenlenen mezuniyet töreninde bazı kız öğrencilerin, "kıyafet yönetmeliğine uymayan kıyafetler giydikleri" iddia edilerek alana alınmadığı olayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Tekin'in açıklamalarından satır başları;

* Sınıf tekrarı ile ilgili işlemler henüz tamamlanmadı. Önümüzdeki yıl 9. Sınıflarda yoğunluk olacak iddiası doğru değil.

* Devamsızlıkla ilgili herhangi bir af ya da benzeri düzenleme yapmayı düşünmüyoruz.

*Olayın başlangıç noktasında salonun büyüklüğüne göre bir kontenjan belirleniyor. Listede sayıya göre bir kapasite var. Listede ismi olmayan öğrenciler gelmek isteyince öğretmen arkadaşlarımız listedeki isme göre öğrenci alabiliriz diyor.

* Olay böyle başlıyor. Ardından ilçe milli eğitim müdürümüz geliyor. Geldikten sonra sorunu çözüyor.

* Yaşanmasını arzu etmediğimiz bir olay. Biz Bakanlık olarak gereken incelemeleri yapacağız. Yeterince mevzunun detayı araştırılmadan birileri kamuoyu nezdinde öğretmen arkadaşlarımızı linç ediyorlar. İnşallah bu tür olayları tekrar yaşamayız.

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