İSTANBUL 26°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Nisan 2024 Perşembe / 17 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,5034
  • EURO
    34,9622
  • ALTIN
    2429.87
  • BIST100
    9812.21
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • ''Uyku apnesi tanısı konanlar ehliyet alamayacak'' iddiası yalanlama
Güncel

''Uyku apnesi tanısı konanlar ehliyet alamayacak'' iddiası yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Kara Yolları Trafik Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldığı iddialarını yalanlayarak, uyku apnesi tanısı konan kişilerin ehliyet alamayacağı ve ehliyetini yenileyemeyeceği iddiasının manipülasyon içerdiğini açıkladı.

25 Nisan 2024 Perşembe 12:21 - Güncelleme:
''Uyku apnesi tanısı konanlar ehliyet alamayacak'' iddiası yalanlama
ABONE OL

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, konuyla ilgili açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.

DMM, sürücü adayları ve sürücülerde aranacak sağlık şartları ile muayenelerine dair usul ve esasların, Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelik kapsamında belirlendiğini hatırlattı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yürürlükte olan yönetmeliğin 7. maddesi kapsamında; ağır derecede veya orta derecede uyku apnesi olanlar ile birlikte gündüz uyuklama hali tespit edilenler kişilerin tedavi görmeden sürücü belgesi alamayacakları, ancak uyku apnesinin kontrol altına alındığı veya tedavi edildiği; doktor heyeti tarafından tespit edilen kişilere sürücü belgesi verilebileceği açıkça belirtilmiştir. Yönetmelikte güncel bir değişiklik söz konusu değildir."

Açıklamada, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik paylaşımlara itibar edilmemesi uyarısında bulunuldu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.