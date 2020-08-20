İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ağustos 2020 Perşembe / 1 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3211
  • EURO
    8,6864
  • ALTIN
    457.942
  • BIST100
    1120.41
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Uyudukları duba denize sürüklenmişti... Birinin cansız bedeni bulundu, diğeri 9 yıldır kayıp
Güncel

Uyudukları duba denize sürüklenmişti... Birinin cansız bedeni bulundu, diğeri 9 yıldır kayıp

İzmir'de denizde yüzdükten sora üzerine çıkıp uyudukları dubanın, açık denize sürüklenmesi sonucu kaybolan arkadaşlardan Çınar Gürses'ten (35) aradan geçen 4 yıla rağmen haber alınamadı. Gürses'in beraberinde bulunan Serdar Yalçın'ın (32) kaybolduktan 9 gün sonra Yunanistan'ın Fourni Adası'nda cansız bedeni bulunmuştu.

DHA20 Ağustos 2020 Perşembe 10:17 - Güncelleme: 20 Ağustos 2020 Perşembe 10:17
ABONE OL

Çeşme Alaçatı’daki bir kulüpte barmenlik yapan Çınar Gürses (35) ile İstanbul’dan ziyaretine gelen arkadaşı Serdar Yalçın (32), 7 Temmuz 2016 günü denize girdi. Bir süre yüzdükten sonra kıyıya bağlı dubanın üzerine çıkan arkadaşlar, uykuya daldı. Ancak Yalçın ve Gürses'in üzerinde uyuduğu dubayı kıyıya bağlayan halat koptu. Duba açık denize sürüklendi.

Uyandığında kendilerini denizin ortasında bulan Gürses, telefonla kıyıdaki arkadaşlarını arayarak yardım istedi. Arkadaşları da Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bilgi verdi. İhbar üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, denizde arama-kurtara çalışması başlattı. Ancak arkadaşlara ulaşılamadı.

İki arkadaş kaybolduktan 9 gün sonra, Yunanistan'ın Samos Adası yakınındaki Fourni Adası'ndaki bir koyda balıkçılar, Serdar Yalçın'ın cansız bedenini buldu. Çınar Gürses'ten ise aradan geçen 4 yılda rağmen haber alınamadı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.