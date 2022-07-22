Adana'dan Konya'ya uyuşturucu sevkiyatı yapan şebekeye yönelik Konya'daki operasyonda yakalanan polis memuru kuryenin telefonundaki incelemede Cumhuriyet Savcısı Osman Yarbaş'a ulaşılmıştı.

Yarbaş'ın uyuşturucu trafiğini yönettiği ve örgüt lideri olduğu ortaya çıkarken aynı zamanda FETÖ borsası oluşturduğu da belirlenmişti.

Osman Yarbaş'ın, FETÖ/PDY'ye üye olma suçlaması ile soruşturma başlatılan ve kovuşturma yapılmasına yer olmadığı yönünde karar verilecek olan şüphelilerin bilgilerini örgüt üyelerine attığı ve örgüt üyelerinin bu kişileri arayarak para istedikleri ortaya çıkmıştı.

Sabah'ın haberine göre, Savcı Osman Yarbaş Antalya'da evinde gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Antalya'da gözaltına alınan Osman Yarbaş'ın evinde arama da yapıldı. Yarbaş, işlemlerinin ardından ifadesi alınmak üzere Adana'ya gönderildi.

HSK SAVUNMA İSTEDİ

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nca Osman Yarbaş hakkında uyuşturucu sevkiyatlarını yönetmesi nedeniyle kişisel suçtan, FETÖ borsası oluşturması nedeniyle ise görev suçundan iki ayrı inceleme başlatıldı. Yarbaş'ın bu kapsamda 11 Mayıs 2022'de görevden uzaklaştırıldığı öğrenildi.