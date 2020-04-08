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Uyuşturucu baskınında yakalanan zanlı tutuklandı

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki kişiden biri tutuklandı.

AA08 Nisan 2020 Çarşamba 18:19 - Güncelleme: 08 Nisan 2020 Çarşamba 18:19
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı tespit edilen U.D'nin evinde arama yaptı.

Aramada 265 gram toz esrar, uyuşturucu kullanma düzeneği ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 180 lira bulundu.

U.D'nin evine uyuşturucu satın almaya gelen K.S'nin üzerinde de 5 gram toz esrar ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden U.D, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, K.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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