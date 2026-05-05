İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Mayıs 2026 Salı / 19 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,223
  • EURO
    52,9115
  • ALTIN
    6621.6
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Uyuşturucu çetesine darbe: Binlerce uyuşturucu ele geçirildi
Güncel

Uyuşturucu çetesine darbe: Binlerce uyuşturucu ele geçirildi

Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 10 zanlı tutuklandı.

AA5 Mayıs 2026 Salı 09:35 - Güncelleme:
Uyuşturucu çetesine darbe: Binlerce uyuşturucu ele geçirildi
ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son bir haftada uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

10 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ekipler, kent genelinde belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonlarda 10 şüpheliyi yakaladı.

BİNLERCE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerdeki aramalarda, 4 bin 205 uyuşturucu hap, 879 gram sentetik uyuşturucu, 5 bin 790 peçeteye emdirilmiş uyuşturucu ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 146 bin 290 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

ÖNERİLEN VİDEO

İETT otobüsü kırmızı ışık dinlemedi: 12 yaşındaki çocuğu altına aldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.