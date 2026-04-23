İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Nisan 2026 Perşembe / 7 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,9258
  • EURO
    52,7129
  • ALTIN
    6815.02
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Uyuşturucu çetesine darbe: Çok sayıda tutuklama

Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i tutuklandı.

AA23 Nisan 2026 Perşembe 08:53 - Güncelleme:
Uyuşturucu çetesine darbe: Çok sayıda tutuklama
ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi ile Lüleburgaz ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda, 340 gram sentetik uyuşturucu, 100 gram sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan ham madde, suçtan elde edildiği değerlendirilen 36 bin 900 lira ve 20 avro ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.