İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Şubat 2022 Pazartesi / 20 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,6516
  • EURO
    15,4873
  • ALTIN
    832.497
  • BIST100
    2032.44
Güncel

Uyuşturucu hap ve para asma tavandan çıktı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, polisin uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlediği operasyonda, evde yapılan aramada asma tavanın içine gizlenmiş şekilde 250 adet uyuşturucu hap ve 10 bin lira ele geçirildi.

DHA21 Şubat 2022 Pazartesi 20:59 - Güncelleme: 21 Şubat 2022 Pazartesi 20:59
ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çevre illerden Denizli'ye uyuşturucu getirdiği tespit edilen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Asmalı Evler Mahallesi'nde dün uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen bir kişinin evine polis operasyon yaptı.

Olayda 4 şüpheli gözaltına alınırken evde yapılan aramada asma tavan arasına gizlenmiş şekilde 10 bin lira ile konserve şişesi içinde 250 adet extasy hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan tutuklanırken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.